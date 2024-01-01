932 доба великої війни: яка ситуація на фронті станом на ранок 12 вересня

Розпочалась дев’ятсот тридцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів, застосувавши 16 ракет, 70 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 84 КАБ), здійснив 5028 обстрілів, 145 з них - із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іващенкове, Володимирівка, Біла Береза, Вільна Слобода, Кіндратівка, Яструбине, Смолине Сумської області; Семенівка, Миколаївка Чернігівської області; Куп’янськ Харківської області; Щербинівка, Олександропіль, Озарянівка, Дружба, Часів Яр, Миколаївка, Щурове, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Розівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області; Білогір’я Запорізької області.За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 32 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили шість засобів ППО, три гармати на вогневих позиціях, одну станцію радіоелектронної боротьби, два засоби дистанційного мінування та два інші важливі об’єкти російських загарбників.На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого.На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 штурмових дій окупантів в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви.На Сіверському напрямку Силами оборони відбито одну атаку поблизу Виїмки.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.На Покровському напрямку наші захисники відбивали 30 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом, ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.На Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Вугледара. Противник успіху не мав.На Оріхівському напрямку відбулося два, безуспішних для ворога боєзіткнення неподалік Малої Токмачки.На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, дві РСЗВ, два засоби ППО, один літак, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 93 автомобілі та дві одиниці спецтехніки.