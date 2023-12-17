Майже пів тонни — на макулатуру: в Луцьку здали чергову партію російськомовних книг
Сьогодні, 10:59
У рамках акції "Скажи НІ російській літературі" у Волинській бібліотеці для юнацтва, що в Луцьку, зібрали чергову партію книжок на макулатуру, а саме: 455 кілограмів російськомовної літератури.
Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка книгозбірні Алла Єфремова. З її слів, читачі приносили художні книжки, журнали тощо.
Усе зібране передали заготівельникам на макулатуру та отримали 1 370 гривень. Ці кошти, сказала керівниця бібліотеки, передали волонтерам для закупівлі матеріалів на маскувальні сітки.
Акція "Скажи НІ російській літературі" триває з осені 2022 року. За весь період акції "Скажи НІ російській літературі" в бібліотеці, додала Алла Єфремова, зібрали та здали на макулатуру 6 487 кілограмів літератури.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка книгозбірні Алла Єфремова. З її слів, читачі приносили художні книжки, журнали тощо.
Усе зібране передали заготівельникам на макулатуру та отримали 1 370 гривень. Ці кошти, сказала керівниця бібліотеки, передали волонтерам для закупівлі матеріалів на маскувальні сітки.
Акція "Скажи НІ російській літературі" триває з осені 2022 року. За весь період акції "Скажи НІ російській літературі" в бібліотеці, додала Алла Єфремова, зібрали та здали на макулатуру 6 487 кілограмів літератури.
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