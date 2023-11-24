У Луцькому районі майже 50 населених пунктів тимчасово залишаться без світла





Про це



"У четвер, 12 вересня, з 12:00 до 18:00 буде припинено електропостачання в такі населені пункти:



м. Рожище, села Копачівка, Тростянка, Башова, Іванчиці, Озденіж, Уляники, Городині, Валер'янівка, Рудня, Кременець, Ольганівка, Дубище, Ужова, Залісці, Олександрівка, Підліски, Переспа, Бортяхівка, Тихотин, Малинівка, Трилісці, Линівка, Мирославка, Забара, Мильськ, Пожарки, Козин, Рудка Козинська, Любче, Топільне, Оленівка, Дмитрівка, Сирники, Моташівка, Княгининок, Буків, Брище, Рокині, Кам'янка, Милуші, Зміїнець, Липляни, Жидичин, Клепачів, Кульчин, Озерце", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що причина припинення електропостачання - аварійні ремонтні роботи

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі через аварійні роботи майже 50 населених пунктів тимчасово залишаться без електропостачання.Про це повідомляє ПрАТ"Волиньобленерго"."У четвер, 12 вересня, з 12:00 до 18:00 буде припинено електропостачання в такі населені пункти:м. Рожище, села Копачівка, Тростянка, Башова, Іванчиці, Озденіж, Уляники, Городині, Валер'янівка, Рудня, Кременець, Ольганівка, Дубище, Ужова, Залісці, Олександрівка, Підліски, Переспа, Бортяхівка, Тихотин, Малинівка, Трилісці, Линівка, Мирославка, Забара, Мильськ, Пожарки, Козин, Рудка Козинська, Любче, Топільне, Оленівка, Дмитрівка, Сирники, Моташівка, Княгининок, Буків, Брище, Рокині, Кам'янка, Милуші, Зміїнець, Липляни, Жидичин, Клепачів, Кульчин, Озерце", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що причина припинення електропостачання - аварійні ремонтні роботи

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