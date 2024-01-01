США витратять $1,2 мільярда на ракети для F-16

отримає й Україна.



Про це повідомляє



"Компанія Raytheon отримала 1 195 985 081 доларів до раніше укладеного контракту на вдосконалену ракету "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM", - йдеться у повідомленні.



Контракт розрахований на виробництво 38 ракет AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання та заходів для підтримки виробництва.



"Роботи виконуватимуться в Тусоні, і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2028 року", - зазначається в Міноборони США.



Цей контракт передбачає іноземні продажі в Бахрейн, Болгарію, Канаду, Фінляндію, Німеччину, Угорщину, Італію, Японію, Норвегію, Швейцарію, Україну і Велику Британію.



Ракета AMRAAM - американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей поза прямої видимості мети. Єдиним виробником ракет є корпорація Raytheon.



Розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року і була прийнята на озброєння ВПС США в 1991 році. Окрім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низці інших країн-членів НАТО. Є основним озброєнням винищувачів F-16. Крім того, ці ракети використовують для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.



Про те, що Україна використовує ракети AMRAAM, повідомлялося ще у вересні 2023 року. Зазначимо, що це не перший контракт виробництва цих ракет. У червні 2023 року США укладали контракт на виробництво ракет AMRAAM на суму понад 1,1 млрд доларів. Частина також призначалася для України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пентагон уклав контракт на 1,2 мільярда доларів на виробництво ракет AMRAAM. ЇхПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону."Компанія Raytheon отримала 1 195 985 081 доларів до раніше укладеного контракту на вдосконалену ракету "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM", - йдеться у повідомленні.Контракт розрахований на виробництво 38 ракет AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання та заходів для підтримки виробництва."Роботи виконуватимуться в Тусоні, і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2028 року", - зазначається в Міноборони США.Цей контракт передбачає іноземні продажі в Бахрейн, Болгарію, Канаду, Фінляндію, Німеччину, Угорщину, Італію, Японію, Норвегію, Швейцарію, Україну і Велику Британію.Ракета AMRAAM - американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей поза прямої видимості мети. Єдиним виробником ракет є корпорація Raytheon.Розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року і була прийнята на озброєння ВПС США в 1991 році. Окрім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низці інших країн-членів НАТО. Є основним озброєнням винищувачів F-16. Крім того, ці ракети використовують для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.Про те, що Україна використовує ракети AMRAAM, повідомлялося ще у вересні 2023 року. Зазначимо, що це не перший контракт виробництва цих ракет. У червні 2023 року США укладали контракт на виробництво ракет AMRAAM на суму понад 1,1 млрд доларів. Частина також призначалася для України.

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