На Волині патрульні розшукали зниклу дитину

Патрульні поліцейські на Волині оперативномалолітню дитину та повернули батькам.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Вчора, 11 вересня, близько 12:00 патрульні отримали виклик про те, що зникла дитина. Не гаючи часу, інспектори передали орієнтування колегам та стали на пошуки малечі.Екіпажі почали обстежувати прилеглі території і виявили дівчинку на сусідній вулиці. Малечу повернули родині.«Пам'ятайте, що безпека дітей — це наш з вами обов'язок! Батьки, наголошуйте дітям про прості правила безпеки та не дозволяйте їм мандрувати самостійно. Перехожі, якщо ви бачите малюка самого на вулиці, підійдіть та запитайте, де його супровід. Не залишайте дитину. Якщо дорослі так і не підходять — телефонуйте на лінію 102», - зазначили у поліції.