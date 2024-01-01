На Волині патрульні розшукали зниклу дитину

На Волині патрульні розшукали зниклу дитину
Патрульні поліцейські на Волині оперативно розшукали зниклу малолітню дитину та повернули батькам.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Вчора, 11 вересня, близько 12:00 патрульні отримали виклик про те, що зникла дитина. Не гаючи часу, інспектори передали орієнтування колегам та стали на пошуки малечі.

Екіпажі почали обстежувати прилеглі території і виявили дівчинку на сусідній вулиці. Малечу повернули родині.
На Волині патрульні розшукали зниклу дитину

«Пам'ятайте, що безпека дітей — це наш з вами обов'язок! Батьки, наголошуйте дітям про прості правила безпеки та не дозволяйте їм мандрувати самостійно. Перехожі, якщо ви бачите малюка самого на вулиці, підійдіть та запитайте, де його супровід. Не залишайте дитину. Якщо дорослі так і не підходять — телефонуйте на лінію 102», - зазначили у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували ефектне відео, як волинські воїни знищили ворожий міномет
Сьогодні, 12:39
На Волині патрульні розшукали зниклу дитину
Сьогодні, 12:07
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Юрія Дігтярука
Сьогодні, 11:52
США витратять $1,2 мільярда на ракети для F-16
Сьогодні, 11:33
У Луцькому районі майже 50 населених пунктів тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Як волонтерить дитячий співочий колектив із Волині Як волонтерить дитячий співочий колектив із Волині
03 вересень, 11:42
Волинські поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка Волинські поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка
03 вересень, 10:15
На Волині через пустощі чотирирічного хлопчика згоріла господарська будівля На Волині через пустощі чотирирічного хлопчика згоріла господарська будівля
18 серпень, 12:19
Що таке «Муніципальна няня» та як це діє на Волині Що таке «Муніципальна няня» та як це діє на Волині
08 серпень, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Опублікували ефектне відео, як волинські воїни знищили ворожий міномет
Сьогодні, 12:39
 0
Які ворота краще обрати для приватного будинку
Сьогодні, 12:11
 0
На Волині патрульні розшукали зниклу дитину
Сьогодні, 12:07
 0
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Юрія Дігтярука
Сьогодні, 11:52
 0
США витратять $1,2 мільярда на ракети для F-16
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8