Волинянин проігнорував повістку через власне весілля й отримав 3 роки тюрми

Вадиму Цалаю за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію й отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився через власне весілля. За це йому призначили 3 роки позбавлення волі.



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Як йдеться у вироку суду від 6 вересня, із 2018 року Вадим Цалай перебуває на обліку в терцентрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобовʼязаний та визнаний придатним до служби в ЗСУ за станом здоровʼя. У жовтні 2022 року чоловік отримав бойову повістку, згідно з якою мав 28 жовтня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.



У суді Вадим Цалай свою вину не визнав і розповів, що у вересні 2022 року на блокпосту у місті Володимир йому вручили повістку для уточнення облікових даних. 18 жовтня він прибув до ТЦК і пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Після отримання бойової повістки чоловік нібито попросив надати йому відстрочку, оскільки планував весілля і його наречена мала невдовзі народити, проте отримав відмову. Вадим Цалай зазначив, що мав прибути у пункт збору 28 жовтня, а його весілля було заплановане на 29 жовтня. Тому він до пункту зброру так і не прийшов, а пізніше надав у військомат копію свідоцтва про одруження.



«На думку обвинуваченого неявка по бойовій повістці у звʼязку з одруженням є поважною причиною. У своїх показах наданих на стадії завершення судового розгляду він також пояснив, що 26 жовтня 2022 року у ТЦК він прийшов сам для отримання військового квитка, який був йому необхідний для предʼявлення у РАЦС під час одруження», – йдеться у матеріалах судової справи.



Суддя Олексій Шишилін визнав Вадима Цалая винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинський міський суд виніс вирокза ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію й отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився через власне весілля. За це йому призначили 3 роки позбавлення волі.Про це пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку суду від 6 вересня, із 2018 року Вадим Цалай перебуває на обліку в терцентрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобовʼязаний та визнаний придатним до служби в ЗСУ за станом здоровʼя. У жовтні 2022 року чоловік отримав бойову повістку, згідно з якою мав 28 жовтня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.У суді Вадим Цалай свою вину не визнав і розповів, що у вересні 2022 року на блокпосту у місті Володимир йому вручили повістку для уточнення облікових даних. 18 жовтня він прибув до ТЦК і пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Після отримання бойової повістки чоловік нібито попросив надати йому відстрочку, оскільки планував весілля і його наречена мала невдовзі народити, проте отримав відмову. Вадим Цалай зазначив, що мав прибути у пункт збору 28 жовтня, а його весілля було заплановане на 29 жовтня. Тому він до пункту зброру так і не прийшов, а пізніше надав у військомат копію свідоцтва про одруження.«На думку обвинуваченого неявка по бойовій повістці у звʼязку з одруженням є поважною причиною. У своїх показах наданих на стадії завершення судового розгляду він також пояснив, що 26 жовтня 2022 року у ТЦК він прийшов сам для отримання військового квитка, який був йому необхідний для предʼявлення у РАЦС під час одруження», – йдеться у матеріалах судової справи.Суддявизнав Вадима Цалая винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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