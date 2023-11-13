Призначили нового директора Волинської інфекційної лікарні
Сьогодні, 13:30
Волинську обласну інфекційну лікарню очолила нинішня виконувачка обов’язків директора медзакладу Любов Серба.
Відповідне рішення сьогодні, 12 вересня, ухвалили депутати облради під час сесії, інформує Волиньрада у фейсбуці.
Депутати обласної ради погодили призначення за результатами конкурсу Любові Серби директором КП «Волинська обласна інфекційна лікарня». Окрім того депутати проголосували за створення та персональний склад Наглядових рад в інфекційній та обласній клінічній лікарнях.
Нагадаємо, у січні 2024 року стало відомо, що директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська полишає займану посаду. Тимчасово її обов’язки виконувала Любов Серба.
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Відповідне рішення сьогодні, 12 вересня, ухвалили депутати облради під час сесії, інформує Волиньрада у фейсбуці.
Депутати обласної ради погодили призначення за результатами конкурсу Любові Серби директором КП «Волинська обласна інфекційна лікарня». Окрім того депутати проголосували за створення та персональний склад Наглядових рад в інфекційній та обласній клінічній лікарнях.
Нагадаємо, у січні 2024 року стало відомо, що директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська полишає займану посаду. Тимчасово її обов’язки виконувала Любов Серба.
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