Призначили нового директора Волинської інфекційної лікарні

Любов Серба.



Відповідне рішення сьогодні, 12 вересня, ухвалили депутати облради під час сесії, інформує Волиньрада у фейсбуці.



Депутати обласної ради погодили призначення за результатами конкурсу Любові Серби директором КП «Волинська обласна інфекційна лікарня». Окрім того депутати проголосували за створення та персональний склад Наглядових рад в інфекційній та обласній клінічній лікарнях.



Нагадаємо, у січні 2024 року стало відомо, що директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська полишає займану посаду. Тимчасово її обов’язки виконувала Любов Серба.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинську обласну інфекційну лікарню очолила нинішня виконувачка обов’язків директора медзакладуВідповідне рішення сьогодні, 12 вересня, ухвалили депутати облради під час сесії, інформує Волиньрада у фейсбуці.Депутати обласної ради погодили призначення за результатами конкурсу Любові Серби директором КП «Волинська обласна інфекційна лікарня». Окрім того депутати проголосували за створення та персональний склад Наглядових рад в інфекційній та обласній клінічній лікарнях.Нагадаємо, у січні 2024 року стало відомо, що директорка Волинської обласної інфекційної лікарні. Тимчасово її обов’язки виконувала Любов Серба.

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