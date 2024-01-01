Волинянин хотів зробити пожертву, але шахраї поцупили в нього 64 тисячі

Волинянин хотів зробити пожертву, але шахраї поцупили в нього 64 тисячі
Лише протягом минулої добу до правоохоронців на Волині надійшло 9 заяв про шахрайські дії. За усіма фактами відомості зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює причетних до скоєння злочинів, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області

Так, 33-річний мешканець Камінь-Каширського району, бажаючи купити криптовалюту через один із ресурсів, втратив понад 13 000 гривень. Чоловік самостійно перерахував кошти на банківську карту шахраїв і ні криптовалюти, ні повернення грошей не отримав.

55-річний мешканець Іванич в одному із месенджерів наткнувся на прохання про допомогу. Перейшовши за посиланням, чоловік хотів переказати певну суму, однак на сайті необхідно було ввести дані, які дозволили шахраям отримати доступ до банківської карти та зняти звідти усі кошти – а це 64 000 гривень. Це виявилося фішингове посилання, через яке орудували аферисти.

Ковельчанин через одну із груп у соцмережах купував запчастини. Він наперед перерахував 30 000 гривень на вказаний рахунок, однак запчастин не отримав, а зв’язок з «продавцями» обірвався.

Вкотре нагадуємо:

– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків, не вводьте їх на неофіційних/підозрілих сайтах;
– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;
– перевіряйте прохання про допомогу на достовірність;
– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, - зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.

«Будьте обережні, бережіть своє майно та поширюйте цю інформацію серед близьких, друзів, родичів та знайомих. Якщо ж ви постраждали від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань», - зазначили у поліції.

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Теги: шахраї, Волинь
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