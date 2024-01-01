Як видурюють гроші у волинян: поліція перелічила основні схеми

Основними типами шахрайства на території Камінь-Каширського району залишаються фішинг та соціальна інжинерія, зважаючи на вразливість населення у зв’язку із ситуацією в країні.Їх частка становить більше половини від усіх видів шахрайства, вчинених на території Камінь-Каширського району, повідомляє у фейсбуці райвідділ поліції.Фішинг – це спосіб виманити в людини дані банківської картки за допомогою інтернет-ресурів. Для цього шахраї створюють копії сайтів банків, інтернет-магазинів чи платіжних систем. Проводячи на таких сайтах оплату, жертва вносить туди свої банківські дані, після чого шахраї отримують доступ до її банківського рахунку.Шахраї можуть створити не лише копію відомого сайту, а й новий сайт. Часто таким чином створюють інтернет-магазини техніки та гаджетів з привабливими цінами.Жертва проводить оплати на сайті як звичайний платіж в інтернеті, вводячи дані картки та підтверджуючи платіж. Часто після успішного списання коштів жертва певний час не розуміє, що відбулося шахрайство, оскільки впевнена, що це платіж за товар і вона його скоро отримає. Проте через деякий час жертви шахрайства дізнаються про те, що жодних оплачених нею товарів вона не отримає.Для прикладу:До Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення про те, що житель району перерахував гроші в сумі 2280грн, а пізніше ще 10тис.грн. невідомій особі на картку в якості передоплати за покупку меблів на сайті OLX, після цього особа повинна була відправити їх заявнику з водієм, при приїзді якого заявник повинен був оплатити решту суми, але продавець відмовився відправляти товар, поросив перерахувати решту вартості. Продавець надсилав заявнику фото свого паспорта, номер телефону, а також освідчення водія, який повинен був привезти товар, про те заявник не погодився та звернувся до поліції.До Камінь-Каширського РВП надійшла заява від жителя району невстановлена особа, що зареєстрована в соціальних мережі Facebook» як «Андрій» шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Тойота RAV4» заволоділа коштами останнього, який самостійно перерахував зі своєї карти «Приват-Банк» на картку зловмисника «Приват-Банк грошові кошти в сумі 130900 грн. кількома транс-акціями.До Камінь-Каширського РВП надійшла заява від жительки району про те, що вона замовила дитячий столик і стільчик, сказали скинути 300 грн за м'яке скло хоча на сторінці пише наложений платіж без предоплат, чекати 14 робочих днів. Я скинула. В кінцевому результаті замовлення немає, грошей вони не скидають назад (то в них проблеми з постачанням матеріалу то з понеділка ттн чекайте,то в керівника вони запитують усе) замовляла ще 15 травня і до цього часу немає.