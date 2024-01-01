Встановили, хто організував удар по «Охматдиту» в Києві

Командувачу військово-повітряними силами рф повідомлено про підозру в організаціїПро це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні «Охмадит». Це генерал-лейтенант зс рф, колишній командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил зс рф, нині командувач Військово-Повітряними силами рф – заступник Головнокомандувача Повітряно-космічними силами рф.Про це повідомив Генеральний прокурор, перебуваючи на місці ворожої атаки по «Охматдиту» разом з Прокурором Міжнародного кримінального судута керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора МКСЗа даними слідства, саме цей російський командувач 8 липня 2024 приблизно о 10 годині 45 хвилин наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню дитячої лікарні. Вона влучила в один із лікувальних корпусів, у якому на той час надавалась медична допомога дітям.Ракети такого типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.Внаслідок удару росії загинуло двоє цивільних людей – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини, серед яких 9 дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей. Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування дітей.На підставі зібраних доказів цьому представникові командування військ країни-агресора повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд вже розслідує провадження щодо цього офіцера та вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури. Офіс Генпрокурора координує всі дії у цьому провадженні з Офісом прокурора МКС і розглядає різні можливості взаємодії, починаючи з надання матеріалів справи до передачі провадження.Результати національного розслідування, яких вже досягли наші прокурори і слідчі, лише посилять базу підготовлену Офісом Прокурора МКС.