Встановили, хто організував удар по «Охматдиту» в Києві
Сьогодні, 14:19
Командувачу військово-повітряними силами рф повідомлено про підозру в організації удару по дитячій лікарні «Охматдит».
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні «Охмадит». Це генерал-лейтенант зс рф, колишній командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил зс рф, нині командувач Військово-Повітряними силами рф – заступник Головнокомандувача Повітряно-космічними силами рф.
Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін, перебуваючи на місці ворожої атаки по «Охматдиту» разом з Прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора МКС Брендою Дж. Голліс.
За даними слідства, саме цей російський командувач 8 липня 2024 приблизно о 10 годині 45 хвилин наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню дитячої лікарні. Вона влучила в один із лікувальних корпусів, у якому на той час надавалась медична допомога дітям.
Ракети такого типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.
Внаслідок удару росії загинуло двоє цивільних людей – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини, серед яких 9 дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей. Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування дітей.
На підставі зібраних доказів цьому представникові командування військ країни-агресора повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд вже розслідує провадження щодо цього офіцера та вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури. Офіс Генпрокурора координує всі дії у цьому провадженні з Офісом прокурора МКС і розглядає різні можливості взаємодії, починаючи з надання матеріалів справи до передачі провадження.
Результати національного розслідування, яких вже досягли наші прокурори і слідчі, лише посилять базу підготовлену Офісом Прокурора МКС.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні «Охмадит». Це генерал-лейтенант зс рф, колишній командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил зс рф, нині командувач Військово-Повітряними силами рф – заступник Головнокомандувача Повітряно-космічними силами рф.
Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін, перебуваючи на місці ворожої атаки по «Охматдиту» разом з Прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора МКС Брендою Дж. Голліс.
За даними слідства, саме цей російський командувач 8 липня 2024 приблизно о 10 годині 45 хвилин наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню дитячої лікарні. Вона влучила в один із лікувальних корпусів, у якому на той час надавалась медична допомога дітям.
Ракети такого типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.
Внаслідок удару росії загинуло двоє цивільних людей – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини, серед яких 9 дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей. Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування дітей.
На підставі зібраних доказів цьому представникові командування військ країни-агресора повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд вже розслідує провадження щодо цього офіцера та вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури. Офіс Генпрокурора координує всі дії у цьому провадженні з Офісом прокурора МКС і розглядає різні можливості взаємодії, починаючи з надання матеріалів справи до передачі провадження.
Результати національного розслідування, яких вже досягли наші прокурори і слідчі, лише посилять базу підготовлену Офісом Прокурора МКС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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