Удар по «Охматдиту»: на місці трагедії знайшли уламок двигуна російської ракети Х-101

Удар по «Охматдиту»: на місці трагедії знайшли уламок двигуна російської ракети Х-101
СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що росія ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101.

Окрім того, слідчі СБУ виявили:

▪ уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

▪ уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

▪ середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);

▪ обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

▪ уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких ми офіційно публікували вчора.

Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ.

Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар росіян.

Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.
Удар по «Охматдиту»: на місці трагедії знайшли уламок двигуна російської ракети Х-101

Підтверджують цілеспрямований ракетний удар рф в тому числі:

1. характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні;

2. пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція.

3. траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або «гірка», перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);

4. завдання удару по дитячій лікарні «Охматдит» саме КР авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.
Удар по «Охматдиту»: на місці трагедії знайшли уламок двигуна російської ракети Х-101

Як зазначав Голова СБУ Василь Малюк, Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин: «Ця відплата буде і за законом, і за мораллю.
Удар по «Охматдиту»: на місці трагедії знайшли уламок двигуна російської ракети Х-101

Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя».
Удар по «Охматдиту»: на місці трагедії знайшли уламок двигуна російської ракети Х-101
Удар по «Охматдиту»: на місці трагедії знайшли уламок двигуна російської ракети Х-101
Удар по «Охматдиту»: на місці трагедії знайшли уламок двигуна російської ракети Х-101

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Теги: СБУ, ракета, дитяча лікарня
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