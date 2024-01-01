Російська ракета була запрограмована на «Охматдит»

влучила російська ракета Х-101, і вразила вона «саме ту ціль, на яку була запрограмована».



Про це ввечері 8 липня повідомило



«На відео видно ракету, яка за формою та пропорціями (відношенням довжини корпусу до його ширини) повністю відповідає крилатій ракеті. На це також однозначно вказує наявність двох крил, які знаходяться в нижній частині корпусу, що відповідає конструкції ракети Х-101. Ззаду на ракеті наявні три рулі керування, що також характерно для ракети Х-101 (натомість у ракети «Калібр» та у всіх зенітних ракет рулів по чотири). Перед рулями в нижній частині корпусу ракети спостерігається наявність двигуна, який знаходиться поза межами корпусу ракети знизу. Це притаманно саме ракеті Х-101, у якої двигун висувається з корпусу ракети після пуску з літака», – вказують фахівці.



Також вони навели аргументацію на користь того, що ціллю атаки була саме дитяча лікарня, а не будь-який інший об’єкт.







«Перед самим заходом на ціль ракета Х-101 робить запрограмовану «гірку» для збільшення кута атаки, що ми і бачимо на відео. На відео ми не спостерігаємо задимлення чи горіння ракети, вона рухається по запланованій траєкторії «гірки» перед ціллю, що свідчить про те, що вона не була пошкоджена засобами ППО і вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована», – наголошує джерело в правоохоронних органах.



Також експерти наголошують, що висновок про використання ракети Х-101 «підтверджується даними з місця влучання».



Раніше судові експерти Міністерства юстиції України за отриманими відеокадрами та вилученими на місці події залишками ракети зробили попередні висновки щодо удару, завданого зранку 8 липня по дитячій лікарні «Охматдит» у центрі Києва. Вони також заявляють про те, що по лікарні влучила російська ракета Х-101.







Російське міністерство оборони вдень 8 липня стверджувало, що «численні опубліковані фото та відеокадри з Києва однозначно підтверджують факт руйнувань унаслідок падіння української ракети ППО, запущеної з зенітного ракетного комплексу в межах міста».



Число жертв комбінованої ракетної атаки, здійсненої російськими військовими 8 липня, в Києві сягнуло 22.



Серед інших об’єктів, під російський ракетний удар потрапило одне з приміщень дитячої лікарні «Охматдит». Постраждав корпус, де були діти на діалізі, розповів міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що в лікарні 16 постраждалих. Семеро з них – діти. 15 поранених госпіталізували. У ДСНС уточнили, що внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні загинули двоє людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські правоохоронці вважають, що по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, і вразила вона «саме ту ціль, на яку була запрограмована».Про це ввечері 8 липня повідомило Радіо Свобода поінформоване джерело в правоохоронних органах.«На відео видно ракету, яка за формою та пропорціями (відношенням довжини корпусу до його ширини) повністю відповідає крилатій ракеті. На це також однозначно вказує наявність двох крил, які знаходяться в нижній частині корпусу, що відповідає конструкції ракети Х-101. Ззаду на ракеті наявні три рулі керування, що також характерно для ракети Х-101 (натомість у ракети «Калібр» та у всіх зенітних ракет рулів по чотири). Перед рулями в нижній частині корпусу ракети спостерігається наявність двигуна, який знаходиться поза межами корпусу ракети знизу. Це притаманно саме ракеті Х-101, у якої двигун висувається з корпусу ракети після пуску з літака», – вказують фахівці.Також вони навели аргументацію на користь того, що ціллю атаки була саме дитяча лікарня, а не будь-який інший об’єкт.«Перед самим заходом на ціль ракета Х-101 робить запрограмовану «гірку» для збільшення кута атаки, що ми і бачимо на відео. На відео ми не спостерігаємо задимлення чи горіння ракети, вона рухається по запланованій траєкторії «гірки» перед ціллю, що свідчить про те, що вона не була пошкоджена засобами ППО і вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована», – наголошує джерело в правоохоронних органах.Також експерти наголошують, що висновок про використання ракети Х-101 «підтверджується даними з місця влучання».Раніше судові експерти Міністерства юстиції України за отриманими відеокадрами та вилученими на місці події залишками ракети зробили попередні висновки щодо удару, завданого зранку 8 липняу центрі Києва. Вони також заявляють про те, що по лікарні влучила російська ракета Х-101.Російське міністерство оборони вдень 8 липня стверджувало, що «численні опубліковані фото та відеокадри з Києва однозначно підтверджують факт руйнувань унаслідок падіння української ракети ППО, запущеної з зенітного ракетного комплексу в межах міста».Число жертв комбінованої ракетної атаки, здійсненої російськими військовими 8 липня, в Києві сягнуло 22.Серед інших об’єктів, під російський ракетний удар потрапило одне з приміщень дитячої лікарні «Охматдит». Постраждав корпус, де були діти на діалізі, розповів міністр охорони здоровʼя України. Мер містаповідомив, що в лікарні 16 постраждалих. Семеро з них – діти. 15 поранених госпіталізували. У ДСНС уточнили, що внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні загинули двоє людей.

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