Блукали 10 днів і вийшли на гору: двоє волинян хотіли втекти до Румунії

Трьох підкорювачів гірських вершин спустили у низовину прикордонники відділу «Богдан» Мукачівського загону.Верхолазів наряд помітив вранці 8 липня за 20 метрів до державної межі. Двоє волинян та закарпатець мали намір незаконно потрапити в Румунію, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.Через 10 діб блукань горами, за самостійно прокладеним маршрутом, «туристи» змогли підкорити обрану вершину, проте не змогли уникнути зустрічі з прикордонниками, які ефективно захищають український кордон.Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу.Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» справу скеровано до суду.Варто зауважити, що впродовж минулих вихідних, прикордонники відділення «Богдан» зняли з гірських «туристичних» маршрутів близько двох десятків мандрівників, деякі з них не встигли здолати навіть половини наміченого шляху.