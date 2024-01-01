Блукали 10 днів і вийшли на гору: двоє волинян хотіли втекти до Румунії

Блукали 10 днів і вийшли на гору: двоє волинян хотіли втекти до Румунії
Трьох підкорювачів гірських вершин спустили у низовину прикордонники відділу «Богдан» Мукачівського загону.

Верхолазів наряд помітив вранці 8 липня за 20 метрів до державної межі. Двоє волинян та закарпатець мали намір незаконно потрапити в Румунію, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Через 10 діб блукань горами, за самостійно прокладеним маршрутом, «туристи» змогли підкорити обрану вершину, проте не змогли уникнути зустрічі з прикордонниками, які ефективно захищають український кордон.

Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу.
Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» справу скеровано до суду.

Варто зауважити, що впродовж минулих вихідних, прикордонники відділення «Богдан» зняли з гірських «туристичних» маршрутів близько двох десятків мандрівників, деякі з них не встигли здолати навіть половини наміченого шляху.

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Теги: Румунія, ухилянти, втеча, прикордонники, війна
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