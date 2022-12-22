На війні загинув воїн з Волині Валентин Шелепіна

На війні загинув воїн з Волині Валентин Шелепіна
І знову страшна звістка надійшла з фронту на Волинь. На фронті загинув молодий воїн.

Про це повідомили в Олицькій громаді.

Загинув військовослужбовець, Валентин Сергійович Шелепіна, житель селища Олика, 1996 р. н.

Мужній Захисник України, який ціною власного життя, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.

Воїн Валентин загинув 05 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда, Покровського району Донецької області, внаслідок артилерійського обстрілу в результаті попадання снаряду в бліндаж отримав поранення несумісне з життям.

Про чин зустрічі та поховання повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: війна, Волинь, Олика, смерть, загибель, втрата
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