Волинські патрульні вполювали 8 п’яних «шумахерів»

Волинські патрульні вполювали 8 п’яних «шумахерів»
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 8 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Зокрема в Ковелі інспектори зупинили автомобіль марки Opel Zafira, який порушив ПДР, а саме перетнув вузьку суцільну лінію. Під час спілкуванням патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, громадянка в категоричній формі відмовилася від проходження огляду.

Ще одного нетверезого 48-річного керманича зупинили за порушення ПДР. Він рухався автомобілем Renault Duster та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння, однак від огляду він відмовився.

У Луцьку, на вулиці Ківерцівська, патрульні зупинили автомобіль Audi. Під час спілкування із водієм, інспектори помітили у нього ще й ознаки наркотичного сп'яніння. Водій відмовився пройти огляд у медичному закладі, висновок лікаря-нарколога — відмовився від здачі біологічного матеріалу.

На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Волинські патрульні вполювали 8 п’яних «шумахерів»

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Теги: патрульні, Луцьк
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