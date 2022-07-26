Проїхав на червоне: у Луцьку п'яний водій «спалився» на порушенні ПДР

Проїхав на червоне: у Луцьку п'яний водій «спалився» на порушенні ПДР
У Луцьку патрульні склали адмінматеріали на водія, який скоїв правопорушення та ще й виявився нетверезим.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.

1 липня патрулюючи проспектом Волі, інспектори помітили автомобіль марки Citroen, який здійснив проїзд на заборонний червоний сигнал світлофора

Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, результат— 0, 61 проміле.

На кермувальника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);

Шановні водії, нагадуємо, що алкоголь та кермо несумісні. Сівши за кермо напідпитку, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху!

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Теги: Луцьк, Волинь, порушення, п'яний за кермом, поліція
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