Проїхав на червоне: у Луцьку п'яний водій «спалився» на порушенні ПДР

У Луцьку патрульні склали адмінматеріали на водія, який скоїв правопорушення та ще й виявився нетверезим.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.1 липня патрулюючи проспектом Волі, інспектори помітили автомобіль марки Citroen, який здійснив проїзд на заборонний червоний сигнал світлофораПід час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, результат— 0, 61 проміле.На кермувальника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);Шановні водії, нагадуємо, що алкоголь та кермо несумісні. Сівши за кермо напідпитку, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху!