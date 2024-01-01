У Луцьку зловили наркозакладчика-рецидивіста. ФОТО

У Луцьку зловили наркозакладчика-рецидивіста. ФОТО
У Луцьку поліцейські затримали наркозакладчика, який декілька місяців тому був засуджений до умовного терміну за збут наркотиків.

Про це повідомляють у поліції Волинської області.

Задокументували протиправну діяльність 25-річного лучанина співробітники УБН ГУНП у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління, співробітниками відділу кримінального аналізу та іншими оперативними службами за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Зловмисника затримали у одному із районів Луцька. При собі він мав зіппакет із кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на особливо небезпечну психотропну речовину PVP, мобільний телефон, банківські карти.
У Луцьку зловили наркозакладчика-рецидивіста. ФОТО
У Луцьку зловили наркозакладчика-рецидивіста. ФОТО
У Луцьку зловили наркозакладчика-рецидивіста. ФОТО

До слова, у липні 2023 правоохоронці вже затримували цього ж чоловіка на збуті наркотиків. Тоді він спільно з товаришем реалізовували заборонені речовини «з рук в руки» на території Волинської області. У січні цього року суд виніс вирок зловмиснику й засудив його до умовного покарання. Однак, на шлях виправлення він не став, тепер йому загрожує реальний термін.

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Теги: Волинь, Луцьк
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