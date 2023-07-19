Пішов з життя воїн з Волині Дмитро Романовський

Пішов з життя воїн з Волині Дмитро Романовський
На жаль, Ковельська громада знову втратила захисника.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Внаслідок серцевої недостатності помер ковельчанин, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила ДМИТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ РОМАНОВСЬКИЙ, 29.05.1985 року народження.

Дмитро Романовський захищав Україну з 2017 року, брав участь в АТО. Останній контракт зі Збройними силами уклав 26 травня 2021 року. Під час повномасштабної війни воював на Луганщині та Донеччині.

Прощання із Захисником України відбудеться завтра, 3 липня.
14.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
хода до центру міста після завершення служби;
15.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.
Висловлюю щирі співчуття родині Дмитра Романовського – батькам, дружині, синові та доньці, сестрам, а також усім, хто знав і любив його.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна-захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, смерть, втрата, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США нададуть Україні ракети для ППО у прискореному режимі
Сьогодні, 23:36
На Волині завершилася основна сесія НМТ: скільки учасників, новації та проблеми. ВІДЕО
Сьогодні, 22:55
Пішов з життя воїн з Волині Дмитро Романовський
Сьогодні, 22:14
Проїхав на червоне: у Луцьку п'яний водій «спалився» на порушенні ПДР
Сьогодні, 21:33
У Луцьку зловили наркозакладчика-рецидивіста. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк
19 липень, 2023, 21:34
На війні з Росією загинув волинський воїн Богдан Невірко На війні з Росією загинув волинський воїн Богдан Невірко
14 жовтень, 2022, 21:32
На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас
04 жовтень, 2022, 21:35
На війні з Росією загинув волинянин Андрій Сапіга На війні з Росією загинув волинянин Андрій Сапіга
22 вересень, 2022, 20:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США нададуть Україні ракети для ППО у прискореному режимі
Сьогодні, 23:36
 0
На Волині завершилася основна сесія НМТ: скільки учасників, новації та проблеми. ВІДЕО
Сьогодні, 22:55
 0
Пішов з життя воїн з Волині Дмитро Романовський
Сьогодні, 22:14
 0
Проїхав на червоне: у Луцьку п'яний водій «спалився» на порушенні ПДР
Сьогодні, 21:33
 0
У Луцьку зловили наркозакладчика-рецидивіста. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8