Пішов з життя воїн з Волині Дмитро Романовський

На жаль, Ковельська громада знову втратила захисника.Про це повідомив Ковельський міський головаВнаслідок серцевої недостатності помер ковельчанин, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила, 29.05.1985 року народження.Дмитро Романовський захищав Україну з 2017 року, брав участь в АТО. Останній контракт зі Збройними силами уклав 26 травня 2021 року. Під час повномасштабної війни воював на Луганщині та Донеччині.Прощання із Захисником України відбудеться завтра, 3 липня.14.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;хода до центру міста після завершення служби;15.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.Висловлюю щирі співчуття родині Дмитра Романовського – батькам, дружині, синові та доньці, сестрам, а також усім, хто знав і любив його.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна-захисника.