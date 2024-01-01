Росіяни вербують підлітків на війну проти України, - Спротив

Кремль активно, аби поповнити безпрецедентні втрати свого м’яса в Україні.Про це у телеграмі інформує Центр національного спротиву.Наразі на росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання “воїн” та “юнармії”. Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.«Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків. Проте Центр національного спротиву попереджає, що кожен ворог, який вступить на нашу землю буде ліквідований», - йдеться у повідомленні.