Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°. .
Температура води в річці Стир 25°, в озері Світязь 23°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°. .
Температура води в річці Стир 25°, в озері Світязь 23°.
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