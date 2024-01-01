Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.



Область



Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°. .



Температура води в річці Стир 25°, в озері Світязь 23°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°. .

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