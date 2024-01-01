Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі
Сьогодні, 18:37
Фіналістами військової тактичної гри стали батальйон Луцького району і Луцький батальйон із 100-ї окремої механізованої бригади.
Про це військова частина повідомила у телеграмі.
Батальйон Луцького району та Луцький батальйон 100 омбр – переможець і фіналіст масштабної військової тактичної гри, яка є складовою підготовки та злагодження підрозділів бригади.
Загартована у запеклих боях «Сталева Сотка» нині ретельно відшліфовує набутий бойовий досвід і навчає бійців, які нещодавно доєдналися до бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це військова частина повідомила у телеграмі.
Батальйон Луцького району та Луцький батальйон 100 омбр – переможець і фіналіст масштабної військової тактичної гри, яка є складовою підготовки та злагодження підрозділів бригади.
Загартована у запеклих боях «Сталева Сотка» нині ретельно відшліфовує набутий бойовий досвід і навчає бійців, які нещодавно доєдналися до бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни вербують підлітків на війну проти України, - Спротив
Сьогодні, 19:00
Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі
Сьогодні, 18:37
Наруга над могилами у Луцькому районі: є підозрюваний
Сьогодні, 17:54