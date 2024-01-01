Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі

Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі
Фіналістами військової тактичної гри стали батальйон Луцького району і Луцький батальйон із 100-ї окремої механізованої бригади.

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

Батальйон Луцького району та Луцький батальйон 100 омбр – переможець і фіналіст масштабної військової тактичної гри, яка є складовою підготовки та злагодження підрозділів бригади.
Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі

Загартована у запеклих боях «Сталева Сотка» нині ретельно відшліфовує набутий бойовий досвід і навчає бійців, які нещодавно доєдналися до бригади.
Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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