Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі





Про це військова частина повідомила у телеграмі.



Батальйон Луцького району та Луцький батальйон 100 омбр – переможець і фіналіст масштабної військової тактичної гри, яка є складовою підготовки та злагодження підрозділів бригади.



Загартована у запеклих боях «Сталева Сотка» нині ретельно відшліфовує набутий бойовий досвід і навчає бійців, які нещодавно доєдналися до бригади.



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