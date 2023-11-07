Наруга над могилами у Луцькому районі: є підозрюваний
Сьогодні, 17:54
Поліцейські оголосили підозру порушнику, який скоїв наругу над могилами у Луцькому районі.
До поліції з інформацією про наругу над могилами на кладовищі у селі Борочиче Луцького району звернулася місцева мешканка, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Виїхавши на місце, правоохоронці зафіксували ушкодження декількох могил й розпочали пошуки причетного. Вже за декілька днів поліцейські встановили, що скоїв правопорушення 35-річний раніше судимий мешканець села Колпитів. Він повалив 5 надмогильних плит.
За процесуального керівництва Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури за наругу над могилами порушнику оголосили підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.
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До поліції з інформацією про наругу над могилами на кладовищі у селі Борочиче Луцького району звернулася місцева мешканка, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Виїхавши на місце, правоохоронці зафіксували ушкодження декількох могил й розпочали пошуки причетного. Вже за декілька днів поліцейські встановили, що скоїв правопорушення 35-річний раніше судимий мешканець села Колпитів. Він повалив 5 надмогильних плит.
За процесуального керівництва Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури за наругу над могилами порушнику оголосили підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.
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