Наруга над могилами у Луцькому районі: є підозрюваний

Поліцейські оголосили підозру порушнику, який скоїву Луцькому районі.До поліції з інформацією про наругу над могилами на кладовищі у селі Борочиче Луцького району звернулася місцева мешканка, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Виїхавши на місце, правоохоронці зафіксували ушкодження декількох могил й розпочали пошуки причетного. Вже за декілька днів поліцейські встановили, що скоїв правопорушення 35-річний раніше судимий мешканець села Колпитів. Він повалив 5 надмогильних плит.За процесуального керівництва Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури за наругу над могилами порушнику оголосили підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.