На Волині викрили банду, яка незаконно різала ліс на мільйони гривень
Сьогодні, 17:10
На Волині правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом членам організованої групи, які заподіяли збитки державі на понад 4 мільйони гривень.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Директору приватного підприємства, його водію та трьом працівникам лісових господарств області повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконної порубки лісу та перевезення й зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинило важкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, директор підприємства, залучивши свого водія та трьох лісівників – працівників Маневицького та Колківського лісових господарств ДП «Ліси України», організовував незаконну порубку дерев та їх перевезення на підконтрольне йому лісопильне виробництво з метою подальшої переробки.
Таким чином упродовж жовтня-листопада 2023 року спільники незаконно рубали у волинських лісах деревину, спричинивши шкоду навколишньому природному середовищу в розмірі 4,2 мільйона гривень.
Під час санкціонованих судом обшуків у лісопильному цеху виявлено та вилучено 1093 колоди незаконно зрубаних дерев та автомобіль марки «Урал».
На усе вилучене накладено арешт.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Директору приватного підприємства, його водію та трьом працівникам лісових господарств області повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконної порубки лісу та перевезення й зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинило важкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, директор підприємства, залучивши свого водія та трьох лісівників – працівників Маневицького та Колківського лісових господарств ДП «Ліси України», організовував незаконну порубку дерев та їх перевезення на підконтрольне йому лісопильне виробництво з метою подальшої переробки.
Таким чином упродовж жовтня-листопада 2023 року спільники незаконно рубали у волинських лісах деревину, спричинивши шкоду навколишньому природному середовищу в розмірі 4,2 мільйона гривень.
Під час санкціонованих судом обшуків у лісопильному цеху виявлено та вилучено 1093 колоди незаконно зрубаних дерев та автомобіль марки «Урал».
На усе вилучене накладено арешт.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.
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Коментарі 1
Хлоп*ята будуть змушені викласти для для львівських "гуманних" прокурорів певну суму бабла (чималу). Ну, і, для годиться, частенько і довго топтати до них стежку. Про людське око. Слава Україні!
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