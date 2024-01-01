На Волині викрили банду, яка незаконно різала ліс на мільйони гривень

На Волині правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом членам організованої групи, які заподіяли збитки державі на понад 4 мільйони гривень.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.Директору приватного підприємства, його водію та трьом працівникам лісових господарств області повідомлено про підозру у вчиненні організованою групоюта перевезення й зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинило важкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).За даними слідства, директор підприємства, залучивши свого водія та трьох лісівників – працівників Маневицького та Колківського лісових господарств ДП «Ліси України», організовував незаконну порубку дерев та їх перевезення на підконтрольне йому лісопильне виробництво з метою подальшої переробки.Таким чином упродовж жовтня-листопада 2023 року спільники незаконно рубали у волинських лісах деревину, спричинивши шкоду навколишньому природному середовищу в розмірі 4,2 мільйона гривень.Під час санкціонованих судом обшуків у лісопильному цеху виявлено та вилучено 1093 колоди незаконно зрубаних дерев та автомобіль марки «Урал».На усе вилучене накладено арешт.Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.