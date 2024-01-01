На Волині викрили банду, яка незаконно різала ліс на мільйони гривень

На Волині викрили банду, яка незаконно різала ліс на мільйони гривень
На Волині правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом членам організованої групи, які заподіяли збитки державі на понад 4 мільйони гривень.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Директору приватного підприємства, його водію та трьом працівникам лісових господарств області повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконної порубки лісу та перевезення й зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинило важкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, директор підприємства, залучивши свого водія та трьох лісівників – працівників Маневицького та Колківського лісових господарств ДП «Ліси України», організовував незаконну порубку дерев та їх перевезення на підконтрольне йому лісопильне виробництво з метою подальшої переробки.

Таким чином упродовж жовтня-листопада 2023 року спільники незаконно рубали у волинських лісах деревину, спричинивши шкоду навколишньому природному середовищу в розмірі 4,2 мільйона гривень.

Під час санкціонованих судом обшуків у лісопильному цеху виявлено та вилучено 1093 колоди незаконно зрубаних дерев та автомобіль марки «Урал».

На усе вилучене накладено арешт.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.


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Теги: ліс, Волинь
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Коментарі 1
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Хлоп*ята будуть змушені викласти для для львівських "гуманних" прокурорів певну суму бабла (чималу). Ну, і, для годиться, частенько і довго топтати до них стежку. Про людське око. Слава Україні!
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