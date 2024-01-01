Незаконні рубки у нацпарку на Волині: судитимуть директора

За матеріалами ДБР судитимуть директора Нацпарку та двох підприємців, якіна заповідній території на Волині.Про це у телеграмі повідомило ДБР.Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо директора Ківерцівського Національного природного парку «Цуманська пуща», а також засновника і директора деревообробного підприємства, які організували незаконні рубки сторічних дубів на заповідній території.У липні 2023 року в одному з урочищ парку були проведені незаконні рубки. Правоохоронці виявили там залишки 48 зрубаних дубів віком понад 165 років та 42 дерева інших порід. Екологічна шкода від протиправних дій склала майже 16,5 млн грн.Також на деревообробному підприємстві було виявлено 870 колод дуба вартістю понад 21 млн грн. Документів, які б свідчили про законне походження деревини, надано не було.За клопотанням ДБР суд арештував деревину та передав до АРМА.Директор разом із засновником підприємства намагалися повернути собі конфісковані колоди дуба. На підтвердження своїх нібито законних прав вони надали сертифікати про походження, видані на іншу партію деревини. Частину дозволів ділки отримали вже після конфіскації лісоматеріалів.