Затримали жінку, яку поглумилася над могилами Героїв у Києві

розшукували за наругу над могилами захисників України.



Про це у телеграмі повідомила Київська міська прокуратура.



З нею працюють правоохоронці.







Нагадаємо, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України).



20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.



На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.



Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.



Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці затримали 60-річну жінку, якуПро це у телеграмі повідомила Київська міська прокуратура.З нею працюють правоохоронці.Нагадаємо, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України).20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

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