Затримали жінку, яку поглумилася над могилами Героїв у Києві
Сьогодні, 14:44
Правоохоронці затримали 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України.
Про це у телеграмі повідомила Київська міська прокуратура.
З нею працюють правоохоронці.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України).
20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.
На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.
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Про це у телеграмі повідомила Київська міська прокуратура.
З нею працюють правоохоронці.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України).
20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.
На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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