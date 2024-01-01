Затримали жінку, яку поглумилася над могилами Героїв у Києві

Затримали жінку, яку поглумилася над могилами Героїв у Києві
Правоохоронці затримали 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України.

Про це у телеграмі повідомила Київська міська прокуратура.

З нею працюють правоохоронці.

Затримали жінку, яку поглумилася над могилами Героїв у Києві


Нагадаємо, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України).

20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

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Теги: злочин, Україна
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