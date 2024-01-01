У бою на Харківщині поліг волинянин Анатолій Неведюк

У бою на Харківщині поліг волинянин Анатолій Неведюк
У Маневицькій громаді на Волині – знову тяжка втрата. Надійшла сумна звістка з фронту про загибель військового Анатолія Неведюка.

Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Відданий військовій присязі на вірність українському народу, виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, загинув житель села Кукли Неведюк Анатолій Петрович. 40-річний молодший сержант, командир бойової машини механізованого відділення загинув 19 червня 2024 року на Харківщині.

Анатолій Неведюк працював завідувачем господарства у Куклинському ліцеї, був хорошою, чуйною та доброю людиною. У лютому цього року став до лав Збройних сил України захищати рідну Вітчизну.

«Щирі співчуття батькам Катерині Микитівні та Петру Степановичу, дружині Віті Володимирівні, сину Владиславу та донечці Богданці у зв’язку з непоправною тяжкою втратою найріднішої людини. Гідно зустрінемо нашого Героя на рідній Маневиччині», - зазначив він.
Про дату і час зустрічі та маршрут скорботного кортежу повідомлять згодом.

«Вічна та світла пам’ять Захиснику України!» - додав селищний голова.

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Теги: загиблі, війна
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