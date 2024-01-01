На Волині судитимуть жінку, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон
Сьогодні, 15:51
Жительку Дніпропетровщини на Волині судитимуть за спробу незаконного переправлення чоловіка за кордон.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жителькою міста Павлоград Дніпропетровської області пособництва в підробленні офіційних документів, використання підробленого документа та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 332 КК України).
За даними слідства, жінка надала свої персональні дані не встановленій особі для внесення неправдивих відомостей в довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії та у пенсійне посвідчення, які в сукупності з іншими документами надають право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану військовозобов’язаним чоловікам, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
Із підробленими документами 7 травня 2024 року вони з чоловіком намагалися виїхати з України через пункт пропуску «Устилуг», проте були викриті прикордонниками.
Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жителькою міста Павлоград Дніпропетровської області пособництва в підробленні офіційних документів, використання підробленого документа та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 332 КК України).
За даними слідства, жінка надала свої персональні дані не встановленій особі для внесення неправдивих відомостей в довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії та у пенсійне посвідчення, які в сукупності з іншими документами надають право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану військовозобов’язаним чоловікам, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
Із підробленими документами 7 травня 2024 року вони з чоловіком намагалися виїхати з України через пункт пропуску «Устилуг», проте були викриті прикордонниками.
Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині судитимуть жінку, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон
Сьогодні, 15:51
У бою на Харківщині поліг волинянин Анатолій Неведюк
Сьогодні, 15:33