На Волині судитимуть жінку, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон

Жительку Дніпропетровщини на Волині судитимуть за спробуПро це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жителькою міста Павлоград Дніпропетровської області пособництва в підробленні офіційних документів, використання підробленого документа та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 332 КК України).За даними слідства, жінка надала свої персональні дані не встановленій особі для внесення неправдивих відомостей в довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії та у пенсійне посвідчення, які в сукупності з іншими документами надають право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану військовозобов’язаним чоловікам, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.Із підробленими документами 7 травня 2024 року вони з чоловіком намагалися виїхати з України через пункт пропуску «Устилуг», проте були викриті прикордонниками.Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.