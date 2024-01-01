На Волині судитимуть жінку, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон

На Волині судитимуть жінку, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон
Жительку Дніпропетровщини на Волині судитимуть за спробу незаконного переправлення чоловіка за кордон.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жителькою міста Павлоград Дніпропетровської області пособництва в підробленні офіційних документів, використання підробленого документа та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 332 КК України).

За даними слідства, жінка надала свої персональні дані не встановленій особі для внесення неправдивих відомостей в довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії та у пенсійне посвідчення, які в сукупності з іншими документами надають право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану військовозобов’язаним чоловікам, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Із підробленими документами 7 травня 2024 року вони з чоловіком намагалися виїхати з України через пункт пропуску «Устилуг», проте були викриті прикордонниками.

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.

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Теги: суд, Волинь
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