Водолази розшукали тіло чоловіка, який втонув у ставку під Луцьком

Водолази розшукали тіло чоловіка, який втонув у ставку під Луцьком
Водолази Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили тіло чоловіка, який пішов під воду у ставку в прилуцькому селі Воротнів.

Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні, 20 червня, працівники вололазно-рятувального відділення ДСНС області продовжли пошуки чоловіка, який намагався переплисти водойму поблизу села Воротнів Луцького району.

Водолази ДСНС обстежили 3000 метрів квадртних акваторії дна, 20000 метрів квадртних поверхні водойми. О 10:44 тіло було виявлено і доставлено на берег


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Теги: рятувальники, Волинь
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