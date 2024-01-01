Водолази розшукали тіло чоловіка, який втонув у ставку під Луцьком

пішов під воду у ставку в прилуцькому селі Воротнів.



Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні, 20 червня, працівники вололазно-рятувального відділення ДСНС області продовжли пошуки чоловіка, який намагався переплисти водойму поблизу села Воротнів Луцького району.



Водолази ДСНС обстежили 3000 метрів квадртних акваторії дна, 20000 метрів квадртних поверхні водойми. О 10:44 тіло було виявлено і доставлено на берег





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водолази Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили тіло чоловіка, якийв прилуцькому селі Воротнів.Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.Сьогодні, 20 червня, працівники вололазно-рятувального відділення ДСНС області продовжли пошуки чоловіка, який намагався переплисти водойму поблизу села Воротнів Луцького району.Водолази ДСНС обстежили 3000 метрів квадртних акваторії дна, 20000 метрів квадртних поверхні водойми. О 10:44 тіло було виявлено і доставлено на берег

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