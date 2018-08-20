На Волині чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду

На Волині чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду
На Волині у ставку втопився чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

19 червня о 20:25 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що на ставку у с. Гараджа Луцького району чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду.

На місце виклику прибули водолази ДСНС м. Луцьк, які в спеціальному одязі та споряджені приступили до пошуку потерпілого.

Потерпілого не знайдено.

Пошуки тривають.
На Волині чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду

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Теги: Волинь, ставок, потопельник
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