На Волині чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду
Сьогодні, 09:45
На Волині у ставку втопився чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
19 червня о 20:25 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що на ставку у с. Гараджа Луцького району чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду.
На місце виклику прибули водолази ДСНС м. Луцьк, які в спеціальному одязі та споряджені приступили до пошуку потерпілого.
Потерпілого не знайдено.
Пошуки тривають.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
19 червня о 20:25 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що на ставку у с. Гараджа Луцького району чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду.
На місце виклику прибули водолази ДСНС м. Луцьк, які в спеціальному одязі та споряджені приступили до пошуку потерпілого.
Потерпілого не знайдено.
Пошуки тривають.
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