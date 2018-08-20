На Волині чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



19 червня о 20:25 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що на ставку у с. Гараджа Луцького району чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду.



На місце виклику прибули водолази ДСНС м. Луцьк, які в спеціальному одязі та споряджені приступили до пошуку потерпілого.



Потерпілого не знайдено.



Пошуки тривають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у ставку втопився чоловік.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.19 червня о 20:25 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що на ставку у с. Гараджа Луцького району чоловік намагався перепливсти ставок і пішов під воду.На місце виклику прибули водолази ДСНС м. Луцьк, які в спеціальному одязі та споряджені приступили до пошуку потерпілого.Потерпілого не знайдено.Пошуки тривають.

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