Масована атака росії: пошкоджена енергетична інфраструктура в 4 областях





Про це



"Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях", – йдеться у повідомленні.



Наслідки уточнюють.



Загалом росіяни застосували дев'ять ракет і 27 дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня пошкоджена цивільна енергетична інфраструктура. Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях.Про це повідомили в Укренерго."Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях", – йдеться у повідомленні.Наслідки уточнюють.Загалом росіяни застосували дев'ять ракет і 27 дронів.

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