Масована атака росії: пошкоджена енергетична інфраструктура в 4 областях

Масована атака росії: пошкоджена енергетична інфраструктура в 4 областях
Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня пошкоджена цивільна енергетична інфраструктура. Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях.

Про це повідомили в Укренерго.

"Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях", – йдеться у повідомленні.

Наслідки уточнюють.

Загалом росіяни застосували дев'ять ракет і 27 дронів.

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Теги: Україна, росія, війна
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