Масована атака росії: пошкоджена енергетична інфраструктура в 4 областях
Сьогодні, 09:20
Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня пошкоджена цивільна енергетична інфраструктура. Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях.
Про це повідомили в Укренерго.
"Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях", – йдеться у повідомленні.
Наслідки уточнюють.
Загалом росіяни застосували дев'ять ракет і 27 дронів.
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Про це повідомили в Укренерго.
"Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях", – йдеться у повідомленні.
Наслідки уточнюють.
Загалом росіяни застосували дев'ять ракет і 27 дронів.
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