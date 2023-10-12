Загорівся холодильник: у Луцьку рятувальники ліквідували пожежу у квартирі
Сьогодні, 09:50
19 червня о 19:02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у м. Луцьк на проспекті Соборності.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці 25 ДПРЧ та оперативно-координаційний центр м. Луцьк, керівником гасіння пожежі було прийнято рішення створити ланку газодимозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі.
Вогнеборці потрапили у квартиру та ліквідували загоряння холодильника вогнегасником для мінімізації матеріальної шкоди житлу.
Евакуація мешканців не проводилась. Потерпілих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці 25 ДПРЧ та оперативно-координаційний центр м. Луцьк, керівником гасіння пожежі було прийнято рішення створити ланку газодимозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі.
Вогнеборці потрапили у квартиру та ліквідували загоряння холодильника вогнегасником для мінімізації матеріальної шкоди житлу.
Евакуація мешканців не проводилась. Потерпілих немає.
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