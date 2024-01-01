Яка ситуація на фронті станом на ранок 20 червня

Протягом минулої доби росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 53 авіаударів (зокрема з 76 КАБів), вчинила понад 4000 обстрілів (зокрема 89 із реактивних систем залпового вогню).Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Авіаударів росіяни завдали в районі населених пунктів Глибоке, Липці, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рубіжне, Висока Яруга, Веесле, Нескучне, Вільхівка, Тернова, Борщова, Куп'янськ, Пристін, Петропавлівка, Синьківка, Новоосинове і Ківшарівка Харківської області, по місту Харків, а також Білогорівка, Верхньокам'янка Луганської області, Новоселівка Перша, Іванівське, Північне, Старомайорське, Велика Новосілка, Часів Яр, Селидове, Григорівка, Олександропіль, Благодатне і Біла Гора Донецької області, Лобкове Запорізької області, Ольгівка, Кринки та Бургунка Херсонської області.За добу було 158 бойових зіткнень.На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ."На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 14. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Берестового, Синьківки, Стельмахівки, Кругляківки, Степової Носелівки та Піщаного Харківської області. На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак противника в районі населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 атак у районі Роздолівки і Верхньокам'янського Донецької області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 34 спроби противника прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Північного, Андріївки, Дружби, Богданівки, Торецького та Іванівського Донецької області", – сказав речник.На Покровському захисники відбили 50 атак окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новопокровське Донецької області.На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Невельське, Красногорівка і Парасковіївка, де росіяни 11 разів намагалися прорвати оборону.На Времівському росіяни здійснили три безуспішні штурми в районах сіл Старомайорське, Костянтинівка та Рівнопіль.На Оріхівському напрямку було одне зіткнення в районі Малої Токмачки."На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснив дев'ять атак на позиції Сил оборони", – сказав речник Генштабу.Добова кількість бойових зіткнень зросла порівняно з попереднім днем, коли їх було 129. На Покровському напрямку вчора зіткнень було більше на 11. На Лиманському – на два, на Краматорському – на 13, на Курахівському – на чотири більше, на Придніпровському – на сім. Такої самою кількість зіткнень залишилася на Времівському. На решті напрямкві була меншою: на Харківському було на два зіткнення менше, на Куп'янському – на п'ять, Сіверському – на три, Оріхівському – на два.