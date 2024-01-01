За добу захисники ліквідували ще 1170 окупантів

За добу захисники ліквідували ще 1170 окупантів
Протягом минулої доби захисники ліквідували ще 1170 окупантів.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 530 920 (+1170) осіб,

- танків ‒ 7987 (+3) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,

- артилерійських систем – 14052 (+45) од,

- РСЗВ – 1105 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 859 (+2) од,

- літаків – 359 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),

- крилаті ракети ‒ 2298 (+1),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,

- спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).

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Теги: Україна, росія, війна
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