За добу захисники ліквідували ще 1170 окупантів
Сьогодні, 10:50
Протягом минулої доби захисники ліквідували ще 1170 окупантів.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 530 920 (+1170) осіб,
- танків ‒ 7987 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,
- артилерійських систем – 14052 (+45) од,
- РСЗВ – 1105 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 859 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2298 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).
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За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 530 920 (+1170) осіб,
- танків ‒ 7987 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,
- артилерійських систем – 14052 (+45) од,
- РСЗВ – 1105 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 859 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2298 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).
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