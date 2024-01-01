За добу захисники ліквідували ще 1170 окупантів





За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 530 920 (+1170) осіб,



- танків ‒ 7987 (+3) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,



- артилерійських систем – 14052 (+45) од,



- РСЗВ – 1105 (+1) од,



- засоби ППО ‒ 859 (+2) од,



- літаків – 359 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),



- крилаті ракети ‒ 2298 (+1),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,



- спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби захисники ліквідували ще 1170 окупантів.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 530 920 (+1170) осіб,- танків ‒ 7987 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,- артилерійських систем – 14052 (+45) од,- РСЗВ – 1105 (+1) од,- засоби ППО ‒ 859 (+2) од,- літаків – 359 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),- крилаті ракети ‒ 2298 (+1),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,- спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).

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