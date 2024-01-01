На ремонті оборонних споруд на Волині відмили мільйони, - поліція

На Волині підозри отримали посадовець та підрядник, які відремонтували оборонні обʼєкти зі збитками у понад 2,2 млн грн.Про це у фейсбуці повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.Серед фігурантів — начальник квартирно-експлуатаційного відділу однієї з установ Волинської області та директор будівельної фірми-підрядника. Одному з учасників оборудки інкримінують недбале ставлення до військової служби.Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції, для ремонту сховища, вартових приміщень, майстерні та прилеглої території військової частини однієї з громад регіону службові особи квартирно-експлуатаційного відділу уклали з фірмою-підрядником пʼять договорів на проведення відновлювальних робіт. Відповідно до підписаних між сторонами документів із місцевих бюджетів було виділено 11,8 млн грн субвенцій для здійснення капітального та поточного ремонтів.Під час слідства правоохоронці отримали докази, що оголошені закупівлі були проведені із порушенням процедури. Так, виконані ремонтні роботи відносяться до класу капітальних, які повинні здійснюватися із залученням інженера з технічного нагляду, проте згідно з даними публічних закупівель зловмисники оформили документацію під виглядом поточних робіт.Також із метою відвернення уваги правоохоронців ділки укладали додаткові угоди на зменшення вартості на незначні суми, хоча деякі ремонтні роботи взагалі не виконувалися.За результатами проведених експертиз внаслідок протиправних дій фігурантів сума збитків місцевому бюджету становить понад 2,2 млн грн.На підставі зібраних доказів начальнику квартирно-експлуатаційного відділу повідомлено про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). Директору фірми-підрядника, який упродовж 2023-2024 років вносив до актів виконаних робіт недостовірні дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт, оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.Заходи з викриття корупційної схеми відбувалися спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Львів, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.