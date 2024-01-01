Відключень світла 20 червня побільшає через нічний обстріл





Про це повідомила пресслужба компанії, пише



Енергетики зазначили, що з 11:00 збільшують обсяг обмеження електроенергії. У низці обленерго пояснили, що з цієї години вимикатимуть за графіками не одну, а одразу дві черги.



Інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго та в їхніх соцмережах.



Зокрема, НЕК «Укренерго» зменшило ліміт споживання електричної енергії у Волинській області. Введено додаткові години відключень у графік на 20 червня:



• 1 черга з 13:00 до 15:00;



• 2 черга з 11:00 до 13:00.



ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 20 ЧЕРВНЯ.



Водночас в «Укренерго» наголосили, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.



На Київщині після нічної атаки пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району, через що без світла були близько 5250 будинків. Їх уже заживили за резервними джерелами. Ліквідація наслідків обстрілу триває, кажуть у ДТЕК.



Нічний обстріл



Повітряні сили ЗСУ звітували, що вночі 20 червня російські сили атакували Україну 36 повітряними цілями: дев’ятьма ракетами та 27 ударними дронами. Більшість вдалося збити.



В «Укренерго» повідомляли, що пошкоджень зазнало обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки уточнюються.



Зокрема, окупанти атакували одну з теплових електростанцій ДТЕК, унаслідок чого постраждали троє енергетиків. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укренерго» збільшує обсяги відключень світла на 20 червня після нового нічного обстрілу енергетичної інфраструктури.Про це повідомила пресслужба компанії, пише Громадське Енергетики зазначили, що з 11:00 збільшують обсяг обмеження електроенергії. У низці обленерго пояснили, що з цієї години вимикатимуть за графіками не одну, а одразу дві черги.Інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго та в їхніх соцмережах.Водночас в «Укренерго» наголосили, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.На Київщині після нічної атаки пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району, через що без світла були близько 5250 будинків. Їх уже заживили за резервними джерелами. Ліквідація наслідків обстрілу триває, кажуть у ДТЕК.Повітряні сили ЗСУ звітували, щои: дев’ятьма ракетами та 27 ударними дронами. Більшість вдалося збити.В «Укренерго» повідомляли, що пошкоджень зазнало обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки уточнюються.Зокрема, окупанти атакували одну з теплових електростанцій ДТЕК, унаслідок чого постраждали троє енергетиків. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

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