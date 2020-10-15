У 26-річного волинянина вилучили обріз мисливської рушниці та набої

У 26-річного волинянина вилучили обріз мисливської рушниці та набої
Поліцейські вилучили у жителя Дубечненської громади обріз та набої.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 19 червня, до поліції надійшло повідомлення про звуки стрільби біля річки Вижівка поблизу села Глухи на Старовижівщині.

Для з’ясування обставин на місце прибув наряд поліції. Оглянувши територію правоохоронці виявили 26-річного жителя Дубечненської громади.

При собі у поліетиленовому кульку чоловік мав обріз мисливської рушниці та набої до нього.

Незаконну зброю та боєприпаси вилучили.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, Старовижівщина, набої, поліція
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