На Волині злодій заліз через вікно до приміщення і вкрав велосипед





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 19 червня, до поліції звернувся 36-річний житель Володимира. Чоловік повідомив, що вночі, шляхом демонтажу вікна господарського приміщення, у нього викрали велосипед, вартістю 7 тис. грн.



Оперативники встановили, що крадіжку вчинив 31-річний житель Устилуга.



За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі поліцейські оперативно розкрили крадіжку велосипеда.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 19 червня, до поліції звернувся 36-річний житель Володимира. Чоловік повідомив, що вночі, шляхом демонтажу вікна господарського приміщення, у нього викрали велосипед, вартістю 7 тис. грн.Оперативники встановили, що крадіжку вчинив 31-річний житель Устилуга.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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