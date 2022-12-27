На Волині злодій заліз через вікно до приміщення і вкрав велосипед
Сьогодні, 12:10
У Володимирі поліцейські оперативно розкрили крадіжку велосипеда.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 19 червня, до поліції звернувся 36-річний житель Володимира. Чоловік повідомив, що вночі, шляхом демонтажу вікна господарського приміщення, у нього викрали велосипед, вартістю 7 тис. грн.
Оперативники встановили, що крадіжку вчинив 31-річний житель Устилуга.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 19 червня, до поліції звернувся 36-річний житель Володимира. Чоловік повідомив, що вночі, шляхом демонтажу вікна господарського приміщення, у нього викрали велосипед, вартістю 7 тис. грн.
Оперативники встановили, що крадіжку вчинив 31-річний житель Устилуга.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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