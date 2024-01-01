У Києві поглумилися над могилами Героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка: за погромом стоїть невідома жінка
Сьогодні, 12:30
Поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилами військовослужбовців.
Про це повідомила поліція Києва.
Інформація про подію надійшла до столичної поліції сьогодні, 20 червня, від охоронця парку «Аскольдова могила». За його інформацією, невідома жінка пошкодила портрети полеглих військовослужбовців, побила лампадки на могилах та вирвала квіти.
Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою.
Правоохоронці встановлюють правопорушницю. Відповідно до санкції інкримінованої статті їй загрожує позбавлення волі на строк до пʼяти років.
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Про це повідомила поліція Києва.
Інформація про подію надійшла до столичної поліції сьогодні, 20 червня, від охоронця парку «Аскольдова могила». За його інформацією, невідома жінка пошкодила портрети полеглих військовослужбовців, побила лампадки на могилах та вирвала квіти.
Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою.
Правоохоронці встановлюють правопорушницю. Відповідно до санкції інкримінованої статті їй загрожує позбавлення волі на строк до пʼяти років.
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