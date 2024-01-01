Воєнком із Дніпра за час війни нажився на $350 тисяч

На Дніпропетровщині судитимуть колишнього обласного воєнкома, який за час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів.Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.Як встановили поліцейські, за півтора року повномасштабного вторгнення рф на територію України, будучи на посаді керівника обласного ТЦК, чоловік набув активів на майже 13,5 млн грн.Фігурант встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території м. Дніпро. Також посадовець зареєстрував на члена родини (фізичну особу підприємця) підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м², проте жодних звітів про доходи від вказаного субʼєкта господарювання до податкових органів не надходило.Крім того, у ході слідства встановлено факти декларування фігурантом недостовірної інформації за 2021 та 2022 звітні роки на загальну суму майже 4,3 млн грн.