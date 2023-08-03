За матеріалами БЕБ судитимуть волинянина, який продавав авто завезені під виглядом допомоги для ЗСУ.Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який завозив в Україну транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги.Слідством встановлено, що чоловік самостійно підшуковував автомобілі за кордоном та купував їх. Під час перетину митного кордону він декларував авто як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Надалі підозрюваний продавав транспортні засоби через інтернет-платформи.Таким чином фігуранту вдалося завезти 7 іномарок. Їх загальна вартість становить близько 2 млн грн.Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 3 автомобілі на іноземній реєстрації та понад 5 тис.євро. На ці автівки та готівку накладено арешт.Наразі волинянину повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.