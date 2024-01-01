На Волині затримали 18-річного п'яного водія без прав

Нетверезого юнака без посвідчення водія виявили волинські патрульні.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 20 червня, патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту, зупинили автомобіль марки Nissan X-Trail за порушення ПДР.Під час спілкування з 18-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Юнаку запропонували пройти огляд на місці події за допомогою приладу Драгер. Результат– 0,43 проміле.Крім того, поліцейські з’ясували, що хлопець ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії та вчинив правопорушення повторно протягом року.Тож на порушника поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.