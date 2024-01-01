Чому варто обрати тактичне взуття та яке воно буває

Чому варто обрати тактичне взуття та яке воно буває
Тактичне взуття, яке здатне витримувати необхідне навантаження та забезпечити бійцю легкість руху й потрібну швидкість реакції, є одним із найважливіших елементів армійської амуніції. Від зручності і якості взуття залежить дієздатність і здоров'я бійця.

Види тактичного взуття


Військове тактичне взуття буває різних моделей, що відрізняються між собою типом, сезонністю та рівнем захисту. До основних видів тактичного взуття відносять:

  • формені високі берці;

  • тактичні берці;

  • літні військові черевики;

  • тактичні кросівки;

  • тактичні кеди.

    • Найпопулярнішим варіантом армійського взуття є форменні високі берці. Зазвичай їх виготовляють із натуральної шкіри, рідше зі шкірозамінника. Попри свою популярність, такий вид взуття є жорстким. Тривале перебування в берцях може призвести до натирання ніг.

    Тактичні берці є комфортнішим варіантом завдяки комбінованим матеріалам, легкій підошві, м’яким вставкам для відведення вологи.

    Літні військові черевики, які виготовляють із міцних тканин, зручні для носіння як у теплу пору року, так і в спеку. Легкі та комфортні тактичні кросівки призначені для весни, літа та осені. Тактичні кеди – це взуття, яке зазвичай використовують морські підрозділи. Вони дуже легкі, однак рівень захисту у них мінімальний.

    Переваги тактичного взуття


    Завдяки особливостям конструкції та спеціальним матеріалам тактичне взуття захищає ноги від проколів, порізів, гострих предметів, ударів, уламків. Також завдяки наявності вогнестійких матеріалів, захисних елементів і додаткових ущільнень воно убезпечує кінцівки від температурних та хімічних опіків.

    Носіння тактичного взуття знижує ймовірність травмування під час бігу, стрибків чи пересування нерівностями. Однак щоби зберегти захисні властивості такого взуття якомога довше, потрібний правильний догляд.

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    Теги: тактичне взуття, реклама
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