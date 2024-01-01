Через ракетну атаку повністю знеструмлено Херсон

Через ракетну атаку повністю знеструмлено Херсон
Через російську атаку сьогодні, 20 червня, Херсон повністю залишився без електроенергії.

Про це в телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Через російський обстріл Херсон залишився без світла. Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару», - заявив посадовець.

Щодо часу, коли можуть відновити електропостачання обласного центру Херсонщини, наразі не повідомляють.

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня пошкоджена цивільна енергетична інфраструктура. Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях.


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Теги: ракетна атака, росія
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