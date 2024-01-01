Через ракетну атаку повністю знеструмлено Херсон





Про це в телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Через російський обстріл Херсон залишився без світла. Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару», - заявив посадовець.



Щодо часу, коли можуть відновити електропостачання обласного центру Херсонщини, наразі не повідомляють.



Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня пошкоджена цивільна енергетична інфраструктура. Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через російську атаку сьогодні, 20 червня, Херсон повністю залишився без електроенергії.Про це в телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА«Через російський обстріл Херсон залишився без світла. Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару», - заявив посадовець.Щодо часу, коли можуть відновити електропостачання обласного центру Херсонщини, наразі не повідомляють.Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня. Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях.

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