Перші F-16 вже влітку захищатимуть Харків, – Guardian





Про це пише



Командувач Військово-повітряних сил Нідерландів, генерал Арнуд Столманн, очікує, що «в якийсь момент цього літа» винищувачі F-16 нарешті піднімуться в небо над Україною.



«Приблизно цього літа все вибудовується», — сказав він, виступаючи перед двома F-16 на базі, де нещодавно розпочалася програма навчання українських інструкторів технічного обслуговування цих літаків.



Guardian з посиланням на численні українські джерела пише, що F-16 захищатимуть Харків від керованих авіаційних бомб, які рф запускає з літаків у російському повітряному просторі.



Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що росіяни будуть змушені змінити свою тактику, оскільки з F-16 Україна зможе більш ефективно вражати ворожі літаки та ракети.



Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні близько 80 винищувачів F-16 американського виробництва. Але процес уповільнився через затримки з доставленням літаків та навчанням пілотів.



«Я повністю розумію українську позицію, вони хочуть зробити це якомога швидше… Ми робимо проєкт настільки швидко, наскільки можемо, ми дійсно розширюємо наші можливості», — заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.



Якщо порівнювати з радянськими літаками, F-16 може нести більшу вантажність озброєння, також він оснащений потужнішою радіолокаційною системою. Щоб керувати одним F-16, потрібно близько 10 людей, включно з двома пілотами та технічним персоналом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після затримок із навчанням пілотів Нідерланди заявили, що Україна отримає перші літаки вже влітку. Очікується, що вони, зокрема, захищатимуть Харків.Про це пише Громадське з посиланням на Guardian.Командувач Військово-повітряних сил Нідерландів, генерал, очікує, що «в якийсь момент цього літа» винищувачі F-16 нарешті піднімуться в небо над Україною.«Приблизно цього літа все вибудовується», — сказав він, виступаючи перед двома F-16 на базі, де нещодавно розпочалася програма навчання українських інструкторів технічного обслуговування цих літаків.Guardian з посиланням на численні українські джерела пише, що F-16 захищатимуть Харків від керованих авіаційних бомб, які рф запускає з літаків у російському повітряному просторі.Авіаційний експертвважає, що росіяни будуть змушені змінити свою тактику, оскільки з F-16 Україна зможе більш ефективно вражати ворожі літаки та ракети.Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні близько 80 винищувачів F-16 американського виробництва. Але процес уповільнився через затримки з доставленням літаків та навчанням пілотів.«Я повністю розумію українську позицію, вони хочуть зробити це якомога швидше… Ми робимо проєкт настільки швидко, наскільки можемо, ми дійсно розширюємо наші можливості», — заявила міністерка оборони НідерландівЯкщо порівнювати з радянськими літаками, F-16 може нести більшу вантажність озброєння, також він оснащений потужнішою радіолокаційною системою. Щоб керувати одним F-16, потрібно близько 10 людей, включно з двома пілотами та технічним персоналом.

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