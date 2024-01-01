Перші F-16 вже влітку захищатимуть Харків, – Guardian

Перші F-16 вже влітку захищатимуть Харків, – Guardian
Після затримок із навчанням пілотів Нідерланди заявили, що Україна отримає перші літаки вже влітку. Очікується, що вони, зокрема, захищатимуть Харків.

Про це пише Громадське з посиланням на Guardian.

Командувач Військово-повітряних сил Нідерландів, генерал Арнуд Столманн, очікує, що «в якийсь момент цього літа» винищувачі F-16 нарешті піднімуться в небо над Україною.

«Приблизно цього літа все вибудовується», — сказав він, виступаючи перед двома F-16 на базі, де нещодавно розпочалася програма навчання українських інструкторів технічного обслуговування цих літаків.

Guardian з посиланням на численні українські джерела пише, що F-16 захищатимуть Харків від керованих авіаційних бомб, які рф запускає з літаків у російському повітряному просторі.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що росіяни будуть змушені змінити свою тактику, оскільки з F-16 Україна зможе більш ефективно вражати ворожі літаки та ракети.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні близько 80 винищувачів F-16 американського виробництва. Але процес уповільнився через затримки з доставленням літаків та навчанням пілотів.

«Я повністю розумію українську позицію, вони хочуть зробити це якомога швидше… Ми робимо проєкт настільки швидко, наскільки можемо, ми дійсно розширюємо наші можливості», — заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

Якщо порівнювати з радянськими літаками, F-16 може нести більшу вантажність озброєння, також він оснащений потужнішою радіолокаційною системою. Щоб керувати одним F-16, потрібно близько 10 людей, включно з двома пілотами та технічним персоналом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: літаки, Харків
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вшанували пам’ять 18 полеглих Героїв
Сьогодні, 14:08
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 13:50
Перші F-16 вже влітку захищатимуть Харків, – Guardian
Сьогодні, 13:48
Чому варто обрати тактичне взуття та яке воно буває
Сьогодні, 13:48
Через ракетну атаку повністю знеструмлено Херсон
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Данські F-16 будуть в Україні найближчим часом, – Зеленський Данські F-16 будуть в Україні найближчим часом, – Зеленський
16 червень, 16:02
У Харкові зник безвісти журналіст та волонтер Олександр Лапшин У Харкові зник безвісти журналіст та волонтер Олександр Лапшин
14 червень, 15:40
Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, – ЗМІ Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, – ЗМІ
12 червень, 23:19
55-річна охоронниця з Харкова коригувала ракетно-бомбові удари по місту, – СБУ 55-річна охоронниця з Харкова коригувала ракетно-бомбові удари по місту, – СБУ
12 червень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водолази розшукали тіло чоловіка, який втонув у ставку під Луцьком
Сьогодні, 15:01
 0
Затримали жінку, яку поглумилася над могилами Героїв у Києві
Сьогодні, 14:44
 0
Незаконні рубки у нацпарку на Волині: судитимуть директора
Сьогодні, 14:25
 0
На Волині вшанували пам’ять 18 полеглих Героїв
Сьогодні, 14:08
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8