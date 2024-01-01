На Волині вшанували пам’ять 18 полеглих Героїв

полеглих Героїв з Володимира на Волині, які навіки закарбовано в новітній історії України, відтепер ще і на фасаді їхнього рідного навчального закладу.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Сьогодні, 20 червня, у ліцеї №3 відбулась урочиста церемонія відкриття пам’ятних дощок на честь 18 воїнів-захисників України Олександра Савюка, Артура Фацинця, Віктора Панасюка, Вячеслава Черкова, Сергія Гребенюка, Олега Митошопа, Сергія Засадка, Олександра Семенчука, Андрія Богданова, Олександра Гнатюка, Дмитра Адамовича, Сергія Протасова, Сергія Подкопаєва, Володимира Пухальського, Віктора Авраменка, Юліана Гимона, Юрія Чауса, Валерія Борсука.



«Усі вони віддали свої життя заради нашого мирного майбутнього у вільній, незалежній державі. Пам'ятаймо це щомиті! Вічна та світла пам’ять Героям!» - зазначив Ігор Пальонка.



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