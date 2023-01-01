У місті на Волині звання почесних громадян присвоїли 52 загиблим Героям





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За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності країни, особисті мужність і героїзм проявлені при відбитті збройної агресії російської федерації проти України, міська рада вирішила:



Присвоїти звання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» військовослужбовцям Збройних сил України. Нагороди вручить міський голова Ігор Пальонка на відзначенні Дня міста.



До проєкту рішення внесено прізвища 52 загиблих військовослужбовці Збройних сил України, яким пропонується присвоїти це звання:



- Бадзюнь Валерій Васильович

- Богданов Андрій Володимирович

- Бондарук Микола Петрович

- Винокуров Олександр Миколайович

- Воробей Олександр Євгенович

- Ворошик Євген Сергійович

- Власенко Віталій Миколайович

- Гавура Сергій Миколайович

- Гимон Юліан Олегович

- Гнатюк Олександр Сергійович

- Гребенюк Сергій Васильович

- Давидюк Олександр Олександрович

- Єгиазарян Артем Размикович

- Засадко Сергій Геннадійович

- Іванов Вадим Ігорович

- Калій Микола Борисович

- Куценко Микола Миколайович

- Лавренюк Андрій Васильович

- Лук’янович Олександр Володимирович

- Майоренко Віктор Валерійович

- Мартинюк Валерій Валерійович

- Марходей Тарас Юрійович

- Мельницький Андрій Русланович

- Митошоп Олег Петрович

- Музичук Віктор Анатолійович

- Нікончук Андрій Валерійович

- Орлов Олег Валерійович

- Ольшевський Дмитро Петрович

- Панасюк Віктор Олександрович

- Поліщук Олег Романович

- Пукалюк Володимир Володимирович

- Пухальський Володимир Юрійович

- Роман Віталій Олександрович

- Сучков Сергій Веніамінович

- Семенчук Олександр Ростиславович

- Сичевський Олег Михайлович

- Сокоринський Дмитро Борисович

- Сак Олександр Андрійович

- Самусенко Роман Володимирович

- Середа Роман Вікторович

- Сапіга Андрій Вікторович

- Савицький Дмитро Володимирович

- Савюк Олександр Валерійович

- Сулімов Сергій Валерійович

- Ткачук Микола Миколайович

- Фацинець Артур Миколайович

- Федорчук Андрій Васильович

- Хомік Сергій Ярославович

- Черков Вячеслав Сергійович

- Черниш Владислав Володимирович

- Шліхта Юрій Миколайович

- Юрчук Роман Віталійович

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18-го липня на сесії міської ради 52 захисникам присвоїли звання почесних громадян міста посмертно. Це є найвищим знаком вдячності мешканців громади.Про це пише БУГ. За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності країни, особисті мужність і героїзм проявлені при відбитті збройної агресії російської федерації проти України, міська рада вирішила:Присвоїти звання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» військовослужбовцям Збройних сил України. Нагороди вручить міський голована відзначенні Дня міста.До проєкту рішення внесено прізвища 52 загиблих військовослужбовці Збройних сил України, яким пропонується присвоїти це звання:- Бадзюнь Валерій Васильович- Богданов Андрій Володимирович- Бондарук Микола Петрович- Винокуров Олександр Миколайович- Воробей Олександр Євгенович- Ворошик Євген Сергійович- Власенко Віталій Миколайович- Гавура Сергій Миколайович- Гимон Юліан Олегович- Гнатюк Олександр Сергійович- Гребенюк Сергій Васильович- Давидюк Олександр Олександрович- Єгиазарян Артем Размикович- Засадко Сергій Геннадійович- Іванов Вадим Ігорович- Калій Микола Борисович- Куценко Микола Миколайович- Лавренюк Андрій Васильович- Лук’янович Олександр Володимирович- Майоренко Віктор Валерійович- Мартинюк Валерій Валерійович- Марходей Тарас Юрійович- Мельницький Андрій Русланович- Митошоп Олег Петрович- Музичук Віктор Анатолійович- Нікончук Андрій Валерійович- Орлов Олег Валерійович- Ольшевський Дмитро Петрович- Панасюк Віктор Олександрович- Поліщук Олег Романович- Пукалюк Володимир Володимирович- Пухальський Володимир Юрійович- Роман Віталій Олександрович- Сучков Сергій Веніамінович- Семенчук Олександр Ростиславович- Сичевський Олег Михайлович- Сокоринський Дмитро Борисович- Сак Олександр Андрійович- Самусенко Роман Володимирович- Середа Роман Вікторович- Сапіга Андрій Вікторович- Савицький Дмитро Володимирович- Савюк Олександр Валерійович- Сулімов Сергій Валерійович- Ткачук Микола Миколайович- Фацинець Артур Миколайович- Федорчук Андрій Васильович- Хомік Сергій Ярославович- Черков Вячеслав Сергійович- Черниш Владислав Володимирович- Шліхта Юрій Миколайович- Юрчук Роман Віталійович

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