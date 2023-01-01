Як у Луцьку навчатимуться школярі з 1 вересня





Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, - пише



«В умовах продовження дії воєнного стану в Україні одним з основних завдань, яке стоїть перед дошкільною педагогічною спільнотою, є створення найефективніших умов для забезпечення безпечного перебування усіх учасників освітнього процесу», – інформують в департаменті.



Ще у квітні 2023 року працівники закладів освіти та представники Луцького районного управління ГУ ДСНС Волині провели щорічну оцінку стану готовності протирадіаційних укриттів, що розташовані у ЗЗСО № 2, 5, 9, 16, 28, 37, 38. За висновками експертів, укриття визнали готовими до використання.



Крім того, департамент має забезпечити школи та інші навчальні заклади необхідною матеріально-технічною базою, підготуватися до зимового періоду та продовжувати роботу щодо створення безпечного освітнього середовища.

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