Рішення щодо надання житла Пустовіту як військовому не прийняли

Рішення щодо надання житла Пустовіту як військовому не прийняли
Заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту та його родині не виділили двокімнатну квартиру у Луцьку.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 19 липня.

Річ у тім, що рішення не набрало необхідної кількості голосів: не вистачило одного голосу. Його підтримали 9 з 14 присутніх.

Нагадаємо, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт прокоментував оприлюднену вчора у ЗМІ інформацію, що йому та його родині хочуть виділити квартиру у Луцьку, яка мала б піти військовослужбовцям Збройних сил України та членам їх сімей.

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Теги: Пустовіт, Луцьк
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