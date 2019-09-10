Рішення щодо надання житла Пустовіту як військовому не прийняли

Григорію Пустовіту та його родині не виділили двокімнатну квартиру у Луцьку.



Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 19 липня.



Річ у тім, що рішення не набрало необхідної кількості голосів: не вистачило одного голосу. Його підтримали 9 з 14 присутніх.



Нагадаємо, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт прокоментував оприлюднену

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступнику голови Волинської обласної радита його родині не виділили двокімнатну квартиру у Луцьку.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 19 липня.Річ у тім, що рішення не набрало необхідної кількості голосів: не вистачило одного голосу. Його підтримали 9 з 14 присутніх.Нагадаємо, заступник голови Волинської обласної радипрокоментував оприлюднену вчора у ЗМІ інформацію, що йому та його родині хочуть виділити квартиру у Луцьку, яка мала б піти військовослужбовцям Збройних сил України та членам їх сімей.

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