Рішення щодо надання житла Пустовіту як військовому не прийняли
Сьогодні, 11:08
Заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту та його родині не виділили двокімнатну квартиру у Луцьку.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 19 липня.
Річ у тім, що рішення не набрало необхідної кількості голосів: не вистачило одного голосу. Його підтримали 9 з 14 присутніх.
Нагадаємо, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт прокоментував оприлюднену вчора у ЗМІ інформацію, що йому та його родині хочуть виділити квартиру у Луцьку, яка мала б піти військовослужбовцям Збройних сил України та членам їх сімей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 19 липня.
Річ у тім, що рішення не набрало необхідної кількості голосів: не вистачило одного голосу. Його підтримали 9 з 14 присутніх.
Нагадаємо, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт прокоментував оприлюднену вчора у ЗМІ інформацію, що йому та його родині хочуть виділити квартиру у Луцьку, яка мала б піти військовослужбовцям Збройних сил України та членам їх сімей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки під Бахмутом
Сьогодні, 11:18
Рішення щодо надання житла Пустовіту як військовому не прийняли
Сьогодні, 11:08
Як у Луцьку навчатимуться школярі з 1 вересня
Сьогодні, 10:55
Медіа