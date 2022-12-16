Росія під ранок атакувала Житомирську область «шахедами»: є влучання





Про це Віталій Бунечко.



"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вночі та на світанку 19 липня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 липня, під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе.Про це повідомив голова Житомирської ОВА"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами , які українська ППО виявила і знищила.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію