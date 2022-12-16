Росія під ранок атакувала Житомирську область «шахедами»: є влучання

Росія під ранок атакувала Житомирську область «шахедами»: є влучання
Сьогодні, 19 липня, під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.

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Теги: Росія, Україна, війна, Житомирщина
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