Росія під ранок атакувала Житомирську область «шахедами»: є влучання
Сьогодні, 11:00
Сьогодні, 19 липня, під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.
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Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.
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