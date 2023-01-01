ЗСУ вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки під Бахмутом





Про це Андрій Ковальов, цитує Military Media Center.



На Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.



«У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки», — сказав речник.



Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.



Разом з тим противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони вибили росіян з позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку.Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України, цитує Military Media Center.На Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.«У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки», — сказав речник.Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.Разом з тим противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.Нагадаємо, що Росія за добу втратила ще 470 вояків, два засоби ППО і 31 артилерійську систему

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